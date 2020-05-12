بالصور.. شبيه محمد صلاح في مسلسل "الاختيار" يشعل مواقع التواصل الإجتماعي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أشعل الممثل المصري مصطفى سلامة في مسلسل “الاختيار” مواقع التواصل الإجتماعي في إحدى حلقات المسلسل الذي يحظى باهتمام كبير كونه يناقش إحدى القصص الحقيقية في الجيش المصري، وذلك نظراً للتقارب الشديد بين الممثل المصري واللاعب محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صور الممثل، عقب عرض مشاهده في المسلسل، وذلك بسبب تشابهه مع محمد صلاح مما جعل الجمهور يعاتب النجم المصري محمد صلاح، بسبب الدور الذي يقوم به الممثل في مواجهة الجيش المصري.

وقد نال الممثل مصطفى سلامة شهرة بمشاركته في مسلسل الاختيار ليس فقط بسبب تشابه ملامحه مع محمد صلاح، ولكن لأدائه المتقن لشخصية الشاب المتطرف، وبدأ البحث عن الممثل ومشواره الفني الذي بدأ منذ 6 سنوات تقريباً من خلال المشاركة في مسرح الهواة، ثم انضمامه إلى برنامج "اراب كاستينج" الذي وصل فيه إلى نهائيات الموسم الأول.

وكثرت التعليقات على صور الممثل خلال مواقع التواصل ومنها أحد المغردين قال: “محمد صلاح عمل السنة دي 3 اسيست وإعلانين ومسلسل”، وقال أخر: “ليه كده يا صلاح”.

ويذكر أن محمد صلاح له أكثر من شبيه حول في العديد من الدول العربية ومنهم الشبيه الرسمي له من مصر وهو المهندس أحمد بهاء المتواجد في الإمارات إضافة إلى شبيه أخر في الكويت وغيرها من الدول

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