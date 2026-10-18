المهرجان الدولي المغاربي للفيلم يحتفي بالسينما الإماراتية

انطلقت، أول من أمس، الدورة الـ15 ​للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم في مدينة ‌وجدة ​بشمال شرق المملكة المغربية تحت شعار «حين يُعتم العالم، تضيء السينما»، بمشاركة 18 فيلماً ضمن مسابقتين للأفلام الطويلة والأفلام القصيرة مع برنامج مصغر للأطفال وبرنامج مهني ⁠يشمل سلسلة من الندوات وورش التدريب.

ويحتفي المهرجان، الذي تنظمه جمعية سيني مغرب، في ​هذه الدورة بالسينما الإماراتية من خلال تسليط الضوء على تجاربها التي تجمع بين الذاكرة والحداثة، وأساليبها المتطورة، ورؤاها المتجددة.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلة المغربية نفيسة بنشهيدة، والمخرج والممثل التونسي معز التومي، والممثلة ‌المصرية صابرين.

وقالت صابرين بعد تسلمها التكريم: «جئت إلى المغرب قبل 26 عاماً للتكريم عن مسلسل (أم ‌كلثوم) في مدينة مراكش، وزرت الأماكن نفسها التي زارتها كوكب الشرق، وأقمت في الفنادق نفسها التي ‌نزلت بها. واليوم سعيدة جداً بالعودة من جديد للمغرب، ​وتكريمي في ‌مدينة وجدة». كما ​تضمن حفل الافتتاح بمسرح ⁠محمد السادس في وجدة عرضاً بصرياً بتقنية الهولوغرام مصحوباً بأداء غنائي للفنان يونس ميكري.

ويشمل ​برنامج ⁠المهرجان ⁠الممتد حتى 21 الجاري ورشة عن الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجالات الإبداعية ⁠والفنية، وأخرى عن كتابة السيناريو، وعرض أربعة أفلام من أحدث الأعمال المغربية والعالمية.

صابرين:

• جئت إلى المغرب قبل 26 عاماً للتكريم عن مسلسل «أم ‌كلثوم».. وسعيدة بالعودة ​وتكريمي في وجدة.