"كورونا" تبعد محمد صلاح عن شقيقه في وقت كان يحتاجه بجواره

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تسبب توقف الطيران بين دول العالم وظروف الحجر الصحي الذي تعاني منه الدول نتيجة تفشي فيروس كورونا في غياب النجم المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول عن شقيقه ناصر صلاح في يوم عقد قرانه والذي أقيم في مسقط رأس محمد صلاح في قرية نجريج مركز بسيون.

وكان ناصر صلاح قد عقد قرانه مساء الإثنين في حضور والد اللاعب وخاله وبعض أفراد عائلته وعائلة العروس، بينما غاب عن عقد القران النجم المصري محمد صلاح.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن محمد صلاح غاب بسبب توقف حركة الطيران وعدم قدرته على العودة كما أشارت إلى أنه من المقرر أن يتم الزفاف عقب عيد الفطر دون أي احتفالات بسبب الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد ومنع التجمعات بسبب فيروس كورونا، ويعني ذلك ربما عدم حضور محمد صلاح أيضاً إلى حفل الزفاف بسبب إقتراب الموعد وعدم وضوح الصورة مع اللاعب وعودة الدوري الإنجليزي أو حركة الطيران​

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