أول حالة وفاة في الكرة المصرية بسبب "كورونا".. تدهورت صحته بعد 10 أيام من المرض

المصدر: خالد صديق - دبي

شهدت كرة القدم المصرية، مساء أمس، أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، إذ توفي محمد عبده مدرب حراس مرمى نادي بدر بالقسم الثالث متأثرا بإصابته بالفيروس.

وقالت موقع مصر اليوم إن مدرب حراس مرمى بدر إصيب بفيروس كورونا منذ عشرة أيام لتتدهور صحته ويدخل العناية المركزة بالعزل الصحي قبل أن يسجل أول حالة وفاة في الرياضة المصرية بفيروس كورونا.

وقام أهالي قرية مدرب حراس مرمى بدر بتشيع جنازته قبل صلاة المغرب وسط إجراءات أمنية مشددة من جانب الشرطة والطب الوقائي.

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