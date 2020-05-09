كابتن إيطاليا يحرج “سكاي سبروتس” برأيه في محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أشاد كابتن منتخب إيطاليا الحاصل على كأس العالم عام 2006 فابيو كانافارو، ومدرب منتخب الصين الحالي باللاعب المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول منذ أن انضم إلى متصدر الدوري الإنجليزي في صيف 2017 قادماً من فريق روما الإيطالي، ويأتي هذا اللقاء في شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية بعد أقل من إسبوع على الخبر الذي كانت قد نشرته الشبكة البريطانية عن محمد صلاح ومطالبة نادي ليفربول ببيعه وهو الوقت الذي رد فيه محمد صلاح على الخبر بعلامات ساخرة لتظهر موجه كبيرة من الانتقادات على الخبر المطالب ببيع هداف الدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح قد انضم إلى ليفربول منذ 3 مواسم وخلال المواسم الثلاثة نجح في التواجد بصدارة هدافي الفريق إضافة إلى الفوز بلقب هداف الدوري الإنجليزي موسمين متتاليين، كما يتصدر ليفربول البطولة الحالية قبل أن تتوقف في منتصف مارس بسبب تفشي فايروس كورونا، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة، وقبل التوقف الحالى بسبب تفشى فيروس كورونا، وكان النجم المصري قد خاض، 113 مباراة فى الدوري الإنجليزي مع ليفربول وتشيلسي، حقق الفوز فى 83 مباراة، سجل 72 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة.

وقال كانافارو، لشبكة "سكاى سبورتس" الإنجليزية: “أحترم كثيرا محمد صلاح، لقد تغير كثيرا في ليفربول، في السنوات الثلاث الماضية، وأصبح مثل الماكينة، الأمر قد يكون مختلف إذا كان لديك ميسي أو رونالدو، فإنك تبدأ أى مباراة متقدما بهدف ".

وأضاف: “إنه لاعب يريد أي مدرب تدريبه، لأنه يستطيع الدفاع والهجوم، ولا يترك أي شيء على أرض الملعب، أصبح صلاح ضمن نخبة نجوم العالم بعد انتقاله إلى ليفربول، في عام 2017 حصل على المرتبة السادسة في تصنيف جائزة الكرة الذهبية، وفي العام الماضي أنهى المركز الخامس".

ويعتبر رد كابتن إيطاليا السابق ومدرب منتتخب الصين أفضل رد على الشبكة البريطانية وأنها أخطأت عندما تحدثت مطالبة ببيع محمد صلاح.

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