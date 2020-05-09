الاعتداء على رامز جلال شرط عدم معاقبة أشرف بن شرقي

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشفت صحيفة المنتخب المغربية أن لاعب الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي بات في موقف حرج، بسبب مشاركته في برنامج "رامز مجنون رسمي".



وأشارت إلى أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فرض غرامة على لاعب وسط "الأبيض"، طارق حامد 500 ألف جنيه بسبب مشاركته في البرنامج نفسه، قبل أن يتم إلغاء الغرامة، بسبب اعتداء حامد بالضرب على رامز جلال.

وأوضحت أن بن شرقي لن يكون أمامه خيار سوى طلب إلغاء الحلقة وعدم إذاعتها من جانب قناة إم بي سي، أو أن يكون اللاعب المغربي اعتدى بالضرب أيضاً على رامز جلال، حتى يفلت من الغرامة.

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