طبيب يحذر.. "رامز مجنون رسمي" قد يصيب لاعبي الكرة بالرباط الصليبي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حذر أحد الأطباء من خطورة ظهور لاعبي كرة القدم نجوم المنتخب المصري في برنامج رامز جلال الترفيهي “رامز مجنون رسمي” والذي يذاع خلال شهر رمضان الكريم، وأكد أن البرنامج أعد في الأساس للفنانين العرب والمصريين بشكل خالص، وهو ما جعل تنفيذ البرنامج يتقيد بخطوات معينة وبعد خاصة لبركة المياه التي يقع فيها الضيف في أخر الحلقة.

وأكد أخصائي إصابات ملاعب في أحد أندية دوري الخليج العربي فضل عدم ذكر إسمه لـ “الإمارات اليوم”: “شاهدنا خلال حلقات لاعبي كرة القدم خاصة بالبرنامج اندفاع كبير من اللاعبين بمجرد النزول من على الكرسي تجاه رامز جلال من أجل محاولة الإمساك به، وبالتالي اصطدم اللاعبين في سلم الخروج من بركة المياه نتيجة قوة الإندفاع، ولولا حسن الصدفة لكان اللاعبين تعرضوا للإصابة وقد تصل إلى الرباط الصليبي أو الكسر أو التمزق الشديد”.

وأضاف: “هذا الإندفاع لا نشاهده مع الممثلين وقد يشكل خطورة بالتأكيد عليهم ولكن ليس بنفس قوة إندفاع لاعبي الكرة بعد النزول الكرسي تجاه رامز جلال، شاهدنا حارس الأهلي أحمد الشناوي واليوم طارق حامد ومدى الإندفاع تجاه مقدم البرنامج ومدى الخطورة نتيجة هذا الإندفاع”.

وتابع: “بالتأكيد قد يكون اللاعبون لا يعلمون البرنامج مسبقاً وطبيعي أن يتحول الموقف في نهاية الحلقة إلى كوميديا وروح طيبه بين رامز ولاعب الكرة، ليبقى في النهاية رامز جلال هو المسؤول الأول عن هذا الوضع والخطورة الكبيرة الذي يضع فيها نجوم منتخب مصر في خطر التعرض لهذه الإصابات”.

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