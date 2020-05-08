ماذا فعلت زوجة نجم برشلونة لويس سواريز للرد على من نعت زوجها بـ"السمين"

المصدر: حميد نعمان - دبي

انهالت التعليقات المسيئة في الفترة الأخيرة على نجم فريق برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، متهمة إياه بـ"السمنة"، وبأن زيادة وزنه كان أحد الأسباب الرئيسة، التي أدت إلى تراجع مستواه خلال الموسم الجاري. وقالت صحيفة "ماركا"، إن سواريز اختار أن يستعرض مهارته بكرة القدم، كاشفا عن جزء كبير من جسمه من أجل الدلالة على أن وزنه "مثالي" بالنسبة له، وأنه "ليس سمينا" كما يدعي منتقدوه.

وقالت إن زوجة سواريز، صوفيا ألبي، شجعت زوجتها على ذلك، كونهما لم يتحملها التعليقات المسيئة، وقامت بتصوير فيديو لسواريز، وهو يداعب الكرة بمهارة عالية في فناء منزله الكبير في مدينة برشلونة، ونشرت الفيديو على حساب زوجها في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وقالت إنها اختارت أشكالا تعبيرية على الفيديو، تطالب المنتقدين بـ"الصمت".

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