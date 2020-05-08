دوري محمد بن سلمان الإلكتروني ينطلق غداً بمشاركة الأندية الـ16

المصدر: الرياض ■د.ب.أ

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، أمس، إطلاق دوري محمد بن سلمان «فيفا 20» الإلكتروني غداً، ويستمر لمدة ستة أيام. ويشارك لاعبو الأندية الـ16 المنافسة بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ومحترفي الرياضات الإلكترونية. وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تأتي هذه البطولة ضمن بطولة «لاعبون بلا حدود»، التي رُصدت لها جوائز بقيمة 10 ملايين دولار، يعود ريعها بالكامل لمصلحة المؤسسات الخيرية المعتمدة، من أجل التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ويُلعب الدوري بنظام «الذهاب والإياب»؛ وتم توزيع الأندية الـ16 على أربع مجموعات، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، إذ ستكون لقاءات نجوم الأندية وجهاً لوجه.

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