تأجيل انطلاق الدوري الألماني يوماً واحداً

المصدر: برلين ■أ.ف.ب

أكدت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، أمس، أن البوندسليغا ستستأنف نشاطها يوم السبت 16 مايو الجاري من دون جمهور بإقامة المرحلة 26 التي تشهد على الخصوص ديربي «الرور» بين بوروسيا دورتموند وشالكه، وليس في 15 منه كما أعلنت سابقاً. ويحل بايرن ميونيخ، متصدر الترتيب بفارق أربع نقاط أمام بوروسيا دورتموند، ضيفاً على أونيون برلين. وتقام السبت ست مباريات، والأحد مباراتان، على أن تختتم المرحلة الإثنين.وستكون البوندسليغا أول بطولة أوروبية كبرى تستأنف منافساتها من دون جمهور، بعد اضطرارها إلى التوقف لمدة تسعة أسابيع بسبب «كورونا».

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