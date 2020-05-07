اتحاد الكرة المصري يتخذ قراراً جديداً خاصاً بالدوري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

اتخذ الاتحاد المصري لكرة القدم قرار جديد يتعلق بعودة النشاط الرياضي في مصر على ضوء الأحداث الأخيرة وتطورات تفشي فايروس كورونا المستجد، بعد أن كان قد اتخذ وقت مبدئي نصف شهر مايو الحالي لعودة النشاط، وذلك في إطار الإجراءات الحالية.

وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري عبر بيان رسمي تعليق النشاط الكروي مرة أخرى حتى نهاية شهر مايو الجاري، وأضاف الاتحاد في بيانه: “إن مد التعليق جاء بناءً على القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة كما يسرى قرار تعليق النشاط على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية”.

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