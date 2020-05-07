بالفيديو.. تعرف على سبب زيارة الشرطة الإسبانية لمنزل قائد ريال مدريد سيرجيو راموس

المصدر: حميد نعمان - دبي

فاجأ مجموعة من أفراد شرطة العاصمة الإسبانية مدريد، نجم ريال مدريد لكرة القدم، سيرجيو راموس بزيارة إلى مقر منزله أمس. وقالت صحيفة "ماركا" إن الزيارة لم تكن بسبب أي مشكلة تتعلق باللاعب، بل لغرض إنساني من الشرطة، حيث قاموا بتقديم التهاني إلى نجل راموس، سيرجيو جونيور (5 سنوات)، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده.

وقالت الصحيفة إن هذه الزيارة لا تتعلق فقط بنجم كبير في كرة القدم، بل تشمل العديد من المواطنين الإسبان، وهو ما تقوم به عادة الشرطة الإسبانية، خاصة خلال هذه الفترة في ظل الحجر المنزلي المفروض بسبب فيروس كورونا.

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