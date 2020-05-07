لاعب سابق لبرشلونة يتخلى عن راتبه ويرفض التدريب حتى توفر لقاح ضد "كورونا"

المصدر: حميد نعمان - دبي

فاجأ اللاعب السابق لفريق برشلونة فالي الجميع في إسبانيا بعد ان اشترط توفر لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من أجل المشاركة في التدريب مع ناديه قاديز، ضمن دوري الدرجة الثانية.

وكان رابطة "الليغا" قد سمحت قبل أيام لأندية القسمين الأول والثاني بإخضاع لاعبيها لفحوص "كوفيد 19"، تأهبا لاستئناف التدريبات، وبانتظار تحديد موعد استئناف الموسم المتوقف منذ مارس الماضي.

وقالت صحيفة "ذي الصن" البريطانية اليوم، إن فالي (26 عاما) أخبره ناديه بقراره، وبأنه ليس مستعدا للمخاطرة بحياته وحياة عائلته في ظل استمرار انتشار الفيروس حاليا، وأنه قد تخلى عن راتبه مع ناديه، وعلى استعداد للبحث عن عمل في حال قرر النادي إنهاء خدماته.

ويعتبر فالي من أبرز لاعبي نادي قاديز، وقد لعب معهم هذا الموسم 24 مباراة، وسبق له اللعب مع فريق برشلون "الثاني"، وقال: لن ألعب كرة القدم مجددا إلا بعد توفر لقاح ضد الفيروس، وحين أشعر بأن الوضع أصبح آمنا بشكل تام". وتابع: سأتخلى عن راتبي، لأنني لن أحمل النادي تبعات قراري، فأنا لاعب صاحب مبادىء".

وقال فالي إن هناك لاعبين آخرين لديهم نفس الرأي ولا يريدون المشاركة في التدريبات أو اللعب خلال الفترة الحالية. يذكر أن الإصابات جراء الفيروس في إسبانيا بلغت أكثر من 200 ألف، والوفيات تخطى الـ25 ألفا، وتعتبر بين الأعلى في العالم.

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