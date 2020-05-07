محمد صلاح أكثر المستفيدين في زمن كورونا.. تعرف إلى الأسباب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تأثر العالم أجمع من جائحة فيروس كورونا المستجد، تعطلت المصانع، ووقفت البطولات العالمية وتأثر الأقتصاد العالمي ولكن بالتأكيد هناك الكثيرون قد استفادو بشكل أو بأخر من هذا التوقف والخلود إلى الراحة قليلاً بعد مشوار كبير من التعب ولعل أبرز هؤلاء المستفيدين هو نجم المنتخب المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وكان الدوري الإنجليزي قد توقف وكانت أخر مباراة للفرعون هي الخروج الحزين من دوري أبطال أوروبا على يد فريق أتليتكو مدريد الإسباني، بعدها توقفت كرة القدم وفريق ليفربول في صدارة ترتيب الدوري وبفارق 25 نقطة ع أقرب منافسيه ويحتاج فقط إلى 6 نقاط من أحل تحقيق لقب الدوري الأول له منذ 30 عاماً.

كيف استفاد محمد صلاح من توقف كورونا ؟

الراحة

كان اللاعب من أكثر اللاعبين تواجداً في المباريات سواء مع فريق أو المنتخب وعانى ضغوط كبيرة نتيجة المباريات نتيجة الضغط المتواصل وهو ما أثر على المستوى الفني للاعب في الكثير من المباريات وتسبب في مهاجمة الجمهور للاعب في عدد من المباريات

المولودة الجديدة

التواجد في المنزل ساعد اللاعب كثيراً للتواجد مع زوجته والاحتفال بالمولودة الجديدة كيان محمد صلاح، والتي لم تكن ستحظى بهذا التواجد إذا استمر اللاعب في نفس السيناريو السابق بضغط المباريات والسفر من مكان إلى أخر وكثرة الإعلانات

اكتشاف موهبة

أكتشف النجم المصري نفسه في موهبة جديدة لم يكن لأحد أن يتخيل قيام صلاح بها وهي غناء الراب حيث فاجأ اللاعب الدولي جمهوره بإعلان جديد لإحدى الشركات المصرية وهو يغني الراب بنظام الأغاني الشعبية المصرية وهو ما أثار الكثير من الجدل وظهر بشكل رائع، كما غنى اللاعب في اعلانن أخر لشركة إتصالات مصرية ولكن كان بشكل جماعي.

مسلسلات رمضان

حرض اللاعب المصري على مشاهدة المسلسلات الرمضانية وقت السهرة ومشاركة هذه المسلسلات مع جمهوره على حسابه بموقع إنستغرام، وهو ما جعل الممثلين المصريين يظهروا سعادتهم باهتمام النجم المصري بالمسلسلات الرمضانية، وبالتأكيد لم يكن محمد ضلاح يستطيع السهر لمشاهدة هذه المسلسلات لو كان مستمر مع فريقه في المباريات.

زوجته ومكة

مكة محمد صلاح وزوجة النجم المصري بالتأكيد سعداء بتواجد والدهم معهم طوال هذه الفترة خاصة بعد ولادة زوجته وبالتأكيد لم تكن الظروف ستسمح بذلك في ظل استمرارية المباريات خاصة وأن محمد صلاح منذ شارك في أكثر من بطولة وسافر إلى الكثير من الدول خلال الأشهر الأخيرة.

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