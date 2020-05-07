تعرف على أكثر لاعب كرهه إبراهيموفيتش في باريس سان جرمان

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف لاعب فريق لوس أنجلوس غالاكسي الاميركي لكرة القدم، مايكل سياني، الذي لعب إلى جانب النجم السويدي في كرة القدم، زلاتان إبراهيموفيتش، عن جانب من الأحاديث الشخصية التي جرت بينه وبين زميله السابق زلاتان. وقال سياني إن زلاتان أسر له بأنه كره ثلاث لاعبين لعبوا إلى جواره في فريق باريس سان جرمان الفرنسي، وكان على رأسهم الأوروغوياني إدينسون كافاني في فريق باريس سان جرمان.

ونقلت صحيفة "أس" تصريحات اللاعب الأميركي الذي قال إن "إبرا لم يكن يرغب في اللعب مع كافاني واضطر لذلك فقط، وكان يقول أنه من سيتقرب إلى كافاني فسيكون معاديا له".

وأكد له إبرا أن هناك لاعبين آخرين، لم يكن يطيق اللعب معهما، لكنه لم يكشف عن أسمائهما، مكتفيا بالقول إن كافاني كان أكثرهم "كرها" بالنسبة لإبرا.

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