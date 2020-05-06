"مصافحة كورونا" تتسبب في إصابة مدرب بايرن ميونيخ في ركبته

المصدر: حميد نعمان - دبي

قالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الطريقة الجديدة في المصافحة في ظل زمن "كورونا"، والمعتمدة على الأقدام بدل الأيدي، أدت إلى إصابة مدرب فريق بايرن ميونيخ هانز فليك بكدمة قوية في ركبته. وكشفت الصحيفة أن الإصابة حدثت خلال أول تدريب، حين التقى المدرب فليك بنجم الفريق، توماس مولر، فقام الأخير بمصافحة فليك بقدمه، لكنه أصاب ركبة مدربه.

وقالت الصحيفة إن المدرب مازح لاعبه، بعد نهاية التدريب، في مقابل اعتذار مولر عن الواقعة. يذكر أن الأندية الألمانية تستعد لاستئناف الدوري في 21 الجاري، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الألمانية.

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