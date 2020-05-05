ضربة قوية للاحتكار.. بث الدوري الإنجليزي مجاناً

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

زفت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم أخباراً سعيدة لعشاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إذ أكدت أن بعضاً من مباريات البطولة العريقة سيتم بثها بالمجان عبر موقع "يوتيوب"، حتى يتسنى للجميع مشاهدة المباريات، خصوصاً في ظل حظر السلطات منع الحضور الجماهيري.

وأكدت الصحيفة أن المسؤولين يرغبون في أن تتمكن الجماهير من مشاهدة المباريات، في ظل المقترح الحالي الخاص باستكمال مباريات الموسم، خلف الأبواب المغلقة.

وأشارت إلى أن المباريات الـ 92 المتبقية من الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، سيتم بثها مباشرة عبر قنوات Sky Sports وBT Sport، بينما سيتم بث بعض هذه المباريات عبر "يوتيوب".

ومن المتوقع أن تستأنف البطولة العريقة في شهر يونيو المقبل، بعد أن توقفت منذ مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد. يذكر أن أخر مباراة جرى نقلها بالمجان كانت في موسم 2013-2014.

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