حكم أوروبي: إدارة المباريات من دون جمهور أسهل

المصدر: برلين - د.ب.أ

تُعدّ إقامة مباريات كرة القدم من دون حضور الجمهور صعبة على الجماهير وعلى اللاعبين أيضاً، ولكن بالنسبة للحكام يصبح العمل أقل صعوبة.

وقال سيبيرت (35 عاماً) لمجموعة «فونكي» الإعلامية أمس: «سيكون مختلفاً، ولكن أسهل».

وأضاف:«تسمع الالتحامات، الساق بالساق، باطن القدم بباطن القدم. هذا ينتج عنه صوت دقيق للغاية. وكحكم، لدي أذن مدربة لمعرفة الالتحامات التي تكون ضد القواعد والالتحامات التي تظل ضمن القواعد العادلة».

وقام سيبيرت بالفعل بإدارة مباراتين دوليتين هذا الموسم دون حضور الجمهور.

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