بلباو وسوسييداد يطالبان بإقامة نهائي كأس إسبانيا.. وبحضور الجماهير!

المصدر: وكالات

أصدر ناديا أتلتيك بلباو وريال سوسييداد اليوم الاثنين بيانا مشتركا طالبا فيه الاتحاد الاسباني لكرة القدم، إقامة مباراتهما المؤجلة في نهائي كأس الملك بسبب فيروس كورونا المستجد، بحضور الجماهير.

وكان من المقرر ان يلتقي فريقا اقليم الباسك للمرة الاولى في نهائي أقدم مسابقة كروية في البلاد في 18 ابريل الفائت على ملعب كارتوخا في اشبيله، قبل تعليق جميع منافسات كرة القدم منذ منتصف شهر مارس بسبب تفشي "كوفيد-19".

ورد الاتحاد الاسباني مؤكدا دعمه لطلب الناديين، حيث قال في بيان "يتشارك الاتحاد تماما رغبة ناديي أتلتيك بلباو وريال سوسييداد بإقامة نهائي كأس الملك بحضور الجماهير، حين تسمح الظروف الصحية والرياضية بذلك".

وأكد البيان أن الاتحاد "سيضع الآليات اللازمة لخوض نهائي كأس الملك بصورة رسمية في الوقت المناسب، أكان في 2020 أو 2021، ولكن قبل نهاية موسم 2020-2021".

وفي حال تعذّر إقامة النهائي قبل انطلاق الموسم المقبل، سيُمنح آخر مقعد مؤهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الى صاحب المركز السابع في الليغا الذي يحتله حاليا فالنسيا بدلا من المتوج بلقب الكأس.



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