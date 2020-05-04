تنفيذ حكم السجن في لاعب الزمالك السابق.. والكشف عن حقيقة تدهور حالته الصحية

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت صحيفة "الصريح" التونسية عن حقيقة ما تردد حول تدهور الحالة الصحية للتونسي حمدي النقاز الذي صدر في حقه حكماً بالحبس لتعديه على على موظف حكومي في بلاده.

ونفت الصحيفة التونسية أن تكون الحالة الصحية للنقاز قد تدهورت كما يتردد، خلال وجوده حاليا في سجن الإيقاف"، مشيرة إلى أنه "تم الحكم على اللاعب بالحبس لمدة أربعة أشهر مع النفاذ".

وقالت الصحيفة: "لا زال النقاز يقضي عقوبة السجن بناء على الحكم القضائي الصادر ضده ولا توجد وساطات لإطلاق سراحه خلافا لما تم الترويج له".

وفي الإطار ذاته، كشف المتحدث الرسمي باسم نادي النجم الساحلي قيس عاشور إن رئيس النادي رضا شرف الدين قرر تكليف ثلاثة محامين للدفاع عن اللاعب.

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