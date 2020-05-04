كريستيانو رونالدو يفاجيء والدته بسيارة فارهه

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أهدى مهاجم يوفنتوس الإيطالي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والدته المسنة دولوريس أفيرو سيارة فارهة جديدة بمناسبة عيد الأم، حيث نشرت والدة رونالدو أفيرو، 65 عامًا، صورة رفقة سيارة جديدة وعليها شريط أحمر وهي من طراز ميرسيدس سوداء اللون، وتمسك بيديها باقة من الورود.

وقال والدة كريستيانو رونالدو في الرسالة التي تزامنت مع يوم عيد الأم في بلدان مثل البرتغال وإسبانيا: «شكرًا لأولادي على الهدايا التي تلقيتها منهم اليوم، عيد أم سعيد على كل الأمهات”.

وعلقت شقيقة رونالدو، كاتيا، التي تعيش في البرازيل على رسالة والدتها، «أنت تستحقين العالم يا أمي، نحن هنا لرعايتك، تمتعي بيوم جميل عزيزتي».

ونشر رونالدو صورتين يتذكر بهما السيدتين المميزتين في حياته، وكتب كريستيانو رونالدو على الصورتين: «عيد أم سعيد إلى السيدتين المميزتين في حياتي».

وكان البرتغالي الدولي، 35 عامًا، قد عاد إلى مسقط رأسه بالبرتغال منذ التاسع من مارس الماضي رفقة أسرته، قبيل تعليق نشاط الكرة في إيطاليا على خلفية تفشي فيروس كورونا هناك، بعد إصابة والدته بسكتة دماغية.

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