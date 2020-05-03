رامي عباس يكشف 3 أدله تقحم منتقدي محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

لحق رامي عباس وكيل أعمال هداف فريق ليفربول محمد صلاح، بالنجم المصري في الرد على منتقديه بعد ساعات قليلة من رد محمد صلاح بسخرية على إحدى الصحف الأجنبية التي طالبت ببيعه في هذا التوقيت، وهو ما أثار وكيله بسرعة ليرد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وكانت شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية قد طالبت في خبر لها ببيع محمد صلاح في هذا التوقيت قبل أن يرد محمد صلاح على الخبر في مصادفة غريبة بثلاث وجوه ضاحكه.

وقال رامي عباس في تغريدات متتالية على حسابه الرسمي قال فيها: “في موسم 2017/2018 كان محمد صلاح هداف الفريق في كل من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال، و موسم في 2018/2019 كان محمد صلاح هداف الفريق في كل من الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال أيضا، أما هذا الموسم، محمد صلاح هو هداف الفريق في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال"، واختتم "منذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017 لم يفقد أي حذاء ذهبي، وهو ليس مهاجم".

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