نجم الهلال السعودي يثير الجدل بالإقتراب من الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أثار نجم الهلال السعودي بطل آسيا، البرازيلي إدواردو، الجدل بصورة نشرها مساء الجمعة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام “الإستوري”، وربط الجمهور بين الصورة ورحيل اللاعب إلى الدوري الإماراتي الموسم القادم وبالتحديد فريق شباب الأهلي متصدر بطولة الدوري.

وقام اللاعب البرازيلي بتحميل صورها نشرها إبن عضو مجلس إدارة نادي شباب الأهلي محمد خليفة سليمان، حيث نشر الأخير صورة للاعب وهو يحتفل بأحد أهدافه مع الهلال السعودي، وعمل إشارة إلى اللاعب مع علامة الإعجاب، وربط الجمهور بين الصورة واحتمال انتقاله الى الدوري الإماراتي مع شباب الاهلي.

وغرد أحد الجماهير على خبر قائلاً: “راح الحبيب راح”، وأضاف أخر: “ان شاء الله ينتقل خلاص قدم كل شيء للهلال الله يوفقه”، وقال مغرد أخر: “تلميح ونصف”، وأكد أخر الخبر بقوله: “واضح أنه بيروح من زمان كفى ووفى”، وتابع مغرد أخر: “هو أساسا كان ذاهب لشباب الأهلي الإماراتي مع بداية الموسم”، واختتم مغرد أخر: “حقق كل شيء مع الهلال فقد حقق كل البطولات و3 أفضل لاعب في كأس العالم للأندية حفر أسمه من ذهب، رحيله منطقي لو رحل بعد كل هذه السنوات والإنجازات، مهما جلس راح يجي يوم ويمشي، سيظل من أفضل اللاعبين الأجانب اللذين لعبوا في الهلال”.

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