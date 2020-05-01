كهربا كان يحصل على 75 ألف جنيه مقابل كل هدف يحرزه للزمالك

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف المشرف العام على الكرة في الزمالك، أمير مرتضى منصور أنه كان من أكبر الداعمين للاعب الفريق السابق، محمود كهربا، مشيراً إلى أنه كان يمنحه مزايا مالية خاصة.



وقال منصور لقناة أون تايم سبورت إنه كان يمنح اللاعبين مكافآت من جيبه الخاص عند تألقه، لافتاً إلى أن كهربا كان يحصل على 75 ألف جنيه مقابل كل هدف يحرزه مع الزمالك، و50 ألف جنيه عن كل هدف يتسبب فيه.



وأضاف: "أتحمّل الكثير من المصاريف المالية من جيبي الخاص داخل النادي، لدرجة أن مرتضى منصور لا يعرف أحيانا بالأمر، حدث الأمر مع مرتبات مدربين وأقساط لاعبين وملابس للفريق".

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