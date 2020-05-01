لابورتا يتطلع إلى رئاسة برشلونة بورقتي تشافي ونيمار

المصدر: برشلونة - د.ب.أ

كشف الرئيس الأسبق لنادي برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، عن خططه المستقبلية حال قرر بشكل نهائي الترشح مجدداً لرئاسة النادي الكتالوني في الانتخابات المزمع إجراؤها العام المقبل.

وأكد لابورتا لموقع «ديبورتي كواترو» على الإنترنت، أن النجم السابق للنادي تشافي سيكون الحل الطبيعي لمنصب المدير الفني للفريق، كما أبدى اهتمامه باستعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال كذلك لابورتا، في تصريحات لوكالة أنباء «أوروبا برس»: تشافي سيكون ممكناً بالطبع. سيكون بمثابة الحل الطبيعي لمنصب المدير الفني. ستحين اللحظة عندما يفكر في هذا. عليه أن يقرر هذه اللحظة». وأشار لابورتا إلى أنه سيحدد في نهاية العام الجاري موقفه من الترشح مجدداً لرئاسة برشلونة، رغم أنه أعلن مراراً عن رغبته في العودة إلى هذا المنصب.

وأضاف أيضاً أنه «قرر أن يحدد موقفه قبل نهاية العام الجاري، حتى يحسم أموراً كثيرة قبل تلك الفترة».

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