حارس أياكس أمستردام يطلب الرحيل

المصدر: أمستردام - أ.ف.ب

كشف الحارس الكاميروني الدولي، أندريه أونانا، عن رغبته في الرحيل من نادي أياكس أمستردام الهولندي، في ظل تنافس أندية أوروبية عريقة للحصول على خدماته.

وبعد خمس سنوات أمضاها في صفوف فريق العاصمة أحرز فيها لقب الدوري، وبلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قال أونانا (24 عاماً و15 مباراة دولية) في حديث مع يومية «الغيمين داغبلاد»: «أنا سعيد في أياكس وممتن لهذا النادي. لكن حان الوقت كي اتقدم إلى الأمام.. لدي طموحات مهمة»، متحدثاً عن خمس سنوات كبيرة في امستردام.

وأشارت تقارير الى رغبة تشلسي وتوتنهام الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي بالتعاقد مع الكاميروني، الذي اتفق مع مديري أياكس على موعد رحيله قبل نهاية عقده في 2022.

وقال وكيله ألبرت بوتينيس: «هناك حركة كبيرة حول أندريه. لم يقدم برشلونة عرضاً رسمياً لأياكس، لكنه عبّر لي جدياً عن رغبته. يجب أخذ الوضع الحالي في الحسبان تفشي فيروس (كورونا) المستجد. يتعين على النادي أن يقوم بتنازلات مالية، لذلك اقترح إشراك أحد حراسه في الصفقة».

وخاض أونانا، المقدّر سعر انتقاله قبل أزمة تفشي فيروس «كوفيد-19» بـ40 مليون يورو، 178 مباراة مع أياكس استقبل فيها 158 هدفاً، وحافظ على نظافة شباكه 74 مرة.

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