طبيب نفسي يتوقع فوائد لــ «مباريات الأشباح»

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أبدى الطبيب النفسي الشهير، النمساوي راينهارد هالر، تأييده لمقترح استئناف مباريات كرة القدم، على أن تقام من دون حضور جماهير، قائلاً إن ذلك سيكون جيداً لصحة اللاعبين ومعنويات المشجعين، خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقال هالر في مقابلة لصحيفة «فرانكفورتر» الألمانية، أمس، إنه لا يحب مصطلح «مباريات الأشباح»، الذي يستخدم على نطاق واسع. وأضاف: «من هم الأشباح؟ لاعبو كرة القدم أم المشجعون غير الموجودين أم أن هناك شيئاً يحوم فوق الاستاد الخالي؟»، لكنه قال إن خيار إقامة المباريات من دون جمهور هو جيد في ضوء الظروف الحالية.

وأضاف هالر «بالطبع كان الأفضل أن تحضر روح الجماهير، من خلال امتلاء الاستادات، ولكن من حيث الاحتياجات النفسية، يمكن حتى للمباراة من دون جمهور أن تفعل الكثير».

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