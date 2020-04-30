حبس حمدي النقاز بعد رحيله من الزمالك

المصدر: أحمد طارق-دبي

قضت محكمة تونسية اليوم الخميس بحبس، حمدي النقاز لاعب النجم الساحلي التونسي، والزمالك المصري السابق، لمدة أربعة أشهر بسبب "إهانة موظف عمومي".

ونقلت محطة "جوهرة" الإذاعية التونسية الخاصة عن محمد حلمي العيساوي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في مدينة سوسة قوله إن المحكمة قضت بسجن النقاز لمدة أربعة أشهر مع النفاذ العاجل، وغرامة مالية قدرها مئة دينار (34 دولارا)، بسبب إهانة موظف عمومي بالقول.

ولعب النقاز في النجم الساحلي قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك المصري في 2018. وانضم النقاز (27 عاما) إلى سودوفا الليتواني في فبراير شباط الماضي، بعد فسخ عقده مع الزمالك.

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