"الطريق يضيق أكثر فأكثر" بشأن استئناف الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

اعتبر وزير الرياضة الايطالي فينتشنزو سبادافورا الاربعاء ان الطريق بدأ "يضيق أكثر فأكثر" بشأن استئناف مباريات الدوري الايطالي لكرة القدم، ناصحا مسؤولي "الكالتشيو" بجعل التفكير بالموسم المقبل أولوية.

وفي مقابلة مع قناة "7"، قال سبادافورا "ارى مسارا يضيق أكثر فأكثر بشأن استئناف الدوري. لو كنت مكان رؤساء الاندية سأفكر تحديدا بتنظيم الامور لعودة آمنة الموسم المقبل الذي من المقرر ان يبدأ في نهاية اغسطس".

واضاف "القرارات التي تقوم دول اخرى باتخاذها كفرنسا مثلا بالأمس، قد تدفع ايطاليا الى سلوك هذا النهج ايضا ليصبح بعد ذلك نهجا اوروبيا".

وكان رئيس وزراء فرنسا ادوار فيليب اعلن الثلاثاء ان "موسم 2019-2020 للرياضات الاحترافية لا يمكن ان يُستأنف" وذلك يعني ضرورة ايقاف الدوري الفرنسي.

واعتبر سبادافورا ان "الاجتماع المقبل لرابطة دوري الدرجة الاولى الايطالية قد يسفر عن مفاجأة، فأغلبية الاندية قد تطلب بإيقاف الموسم الحالي والاستعداد بشكل افضل للموسم الجديد".

ودعت رابطة الدوري الايطالي الى اجتماع طارئ للجنتها التنفيذية الجمعة حيث من المقرر مناقشة هذه المسألة.

وتوقف الدوري الايطالي في التاسع من مارس بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد لا سيما في شمال البلاد.

وأدى وباء "كوفيد-19" إلى وفاة اكثر من 27 الف شخص في ايطاليا.

وقررت الحكومة الايطالية الاحد السماح لرياضيي النخبة معاودة التمارين، للرياضات الفردية في الرابع من مايو، وللرياضات الجماعية في 18 منه كما اعلن رئيس الوزراء.

وقال رئيس الوزراء جوسيبي كونتي في مؤتمر مخصص للكشف عن تفاصيل عودة الحركة في البلاد انه اعتبارا من الرابع من مايو، "سيتم السماح بالتدريبات لكن من دون تجمعات وخلف ابواب موصدة".

اما بالنسبة الى الرياضات الجماعية، فان "الضوء الاخضر" اعطي اعتبارا من 18 مايو.

وكانت السلطات الكروية في البلاد اعربت عن رغبتها في اكمال موسم 2019-2020 وامهلت نفسها مهلة اقصاها الثاني من اغسطس من اجل ذلك.

وبحسب استفتاء اجرته وكالة "اي جي أي"، فان اثنين على ثلاثة ايطاليين يرفضون عودة منافسات كرة القدم بسبب الحالة الصحية في البلاد.

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