الأهلي المصري يعيد إلى "إم بي سي" الأموال لإيقاف حلقة سيد عبدالحفيظ مع رامز جلال

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، تدخّل بشكل شخصي لدى قناة "إم بي سي"، لمنع الحلقة التي شارك فيها مدير فريق الأهلي سيد عبدالحفيظ، في برنامج "رامز مجنون رسمي".

وأكدت قناة أون سبورت، أن مساعي الخطيب نجحت في الحصول على موافقة القناة بعدم إذاعة الحلقة بعدما ردّ المبالغ كافة التي حصل عليها سيد عبدالحفيظ نظير الظهور في هذا البرنامج، الذي تم تسجيل حلقاته في دبي.

وأشارت القناة إلى أن "تحرك الخطيب جاء رداً على ما شاهده من بعض حلقات رامز جلال التي أذيعت في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك، واعترض بشدة على أن يظهر مدير الكرة في الأهلي، وهو يمثل أكبر نادٍ في إفريقيا والوطن العربي، ويملك شعبية جماهيرية جارفة في مثل هذه المواقف المُحرجة".

فيما قالت مواقع رياضية مصرية إن الخطيب وجه لوماً شديداً لمدير الكرة على مشاركته في هذا البرنامج والموافقة على إذاعته، رغم سخرية المواقف التي تعرض لها.

وبات سيد عبدالحفيظ مادة إعلامية دسمة في الفترة الأخيرة، اذ يتردّد أن هذا هو الموسم الأخير له مع النادي الأهلي، بعد ملف التجديد مع الرباعي والذي فشل في إدارته.

كما يتردّد أن "عبدالحفيظ" رفض أن يكون ضمن المبادرين بتخفيض قيمة راتبه الشهري بسبب جائحة «كورونا»، وهو ما نفاه مدير الكرة بالأهلي بعد ذلك.

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