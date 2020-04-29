طارق حامد يخسر 500 ألف جنيه بعد ظهوره مع رامز جلال

المصدر:
  • أحمد طارق-دبي
التاريخ:

أعلن رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، توقيع عقوبة مالية ضخمة على طارق حامد لاعب وسط الفريق.
 
وقال مرتضى، في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" بقناة "صدى البلد"، إنه سيتم معاقبة أي لاعب يظهر في برنامج رامز مجنون رسمي عبر قناة "إم بي سي مصر" بغرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه.
 
وأضاف: "أبلغت طارق حامد بالعقوبة (غرامة نصف مليون جنيه) هاتفياً، وتقبل الأمر".
 
وتابع: "عقود لاعبي الفريق تنص على ضرورة الحصول على إذن من النادي حال الظهور في أي برنامج تليفزيوني، وهو ما لم يحدث من جانب طارق حامد".

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