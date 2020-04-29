فحص جماعي للاعبي ريال مدريد ضد كورونا

المصدر: أحمد طارق-دبي

وجهت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، رسالة خاصة إلى لاعبي الفريق قبل العودة إلى التدريبات بالمدينة الرياضية "الفالديبيباس"، استعداداً لقرار حكومي مفاجئ بعودة "الليغا".

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن ريال مدريد أخطر لاعبيه بالخضوع إلى إختبارات فيروس كورونا 1 مايو المقبل، كإجراء وقائي قبل استئناف التدريبات، خوفاً من ظهور حالات إصابة جديدة بين اللاعبين.

وأضافت الصحيفة: "ريال مدريد يخطط لاستئناف التدريبات 4 مايو، وستكون مع إجراءات صارمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا".

ويواصل لاعبو الريال التدرب بشكل فردي في الحجر المنزلي، حيث يتم التنسيق معهم عبر الفيديو بواسطة مدربي اللياقة البدنية للفريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news