مفاجأة.. «كورونا» يضرب سعر كريستيانو رونالدو ويحافظ على محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصاءات لاعبي كرة القدم وتحديد قيمتهم السوقية عن انخفاض كبير في القيمة السوقية للاعبي كرة القدم في العالم، حيث كشف الموقع عن قائمة الـ25 لاعباً الأعلى قيمة سوقية في العالم، والتي تواجد فيها لاعب واحد فقط فوق الـ30 عاماً، وذلك بسبب تأثير فيروس كورونا وإيقاف النشاط.

وكان هناك هبوط أسعار بشكل ملاحظ، حيث انخفضت قيمة قائد برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى أقل من 101 مليون جنيه استرليني فقط، حيث شهدت قائمة أغلى اللاعبين في العالم انخفاض تقيماتهم بسبب جائحة الفيروسات التاجية.

أسطورة برشلونة، 32 سنة، هو الشخص الوحيد في القائمة فوق سن 30، في حين أن جادون سانشو، وكاي هافرتز وجواو فيليكس هم الأصغر الذين يظهرون في قائمة الـ25 الأكبر قيمة سوقية ويبلغون 20 عاماً فقط.

والمفاجأة كانت مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس والذي لم يدرج في قائمة أفضل 25 لاعباً، في حين يحتل مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي قمة الترتيب.

وذكر مرصد "CIES" لكرة القدم أخيراً كيف يمكن للاعبين رؤية انخفاض قيمتهم بنسبة 28% مع خسارة الأندية للأموال بسبب أزمة Covid-19.

ووفقاً لـ“ترانسفير ماركت”، فقد شهد كل لاعب كرة قدم انخفاضاً في مخزونه، والذي يشمل ستة لاعبين في الدوري الممتاز في الـ10 الأوائل واحتل الفرنسي مبابي، الذي لايزال 21 عاماً فقط، كأفضل لاعب في كرة القدم العالمية منن حيث القيمة المالية، وتقدر كُلفة اللاعب الفائز بكأس العالم 2018 بمبلغ 162 مليون جنيه إسترليني.

وقبل تأجيل كرة القدم، كانت قيمة الفرنسي الدولي 180 مليون جنيه استرليني، مع انخفاض سعره بنسبة 10%.

في المركز الثاني بالقائمة جاء رحيم ستيرلينغ لاعب مانشستر يونايتد وجناح باريس نيمار، حيث انخفض سعر الثنائي من 144 مليون جنيه إسترليني إلى 115.2 مليون جنيه استرليني، وحافظ المصري محمد صلاح على وجوده بالقائمة في المركز الخامس عالمياً وتبلغ قيمة هداف فريق ليفربول الإنجليزي 108 ملايين جنيه استرليني.

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