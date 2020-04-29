مسؤول في "فيفا" يحذر من عودة دوريات كرة القدم قبل سبتمبر

المصدر: جوني جبور-دبي

حذر رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، البلجيكي مايكل دهوج، من عودة منافسات كرة القدم قبل سبتمبر المقبل (كموعدٍ مبدئي)، مطالباً في الوقت ذاته بالمزيد من الصبر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دهوج لشبكة "ساكي سبورتس"، مبدياً خلالها موقفا معارضا لفكرة العودة المًبكرة لبطولات كرة القدم، مثلما يحدث في الدوري الألماني "البوندسليغا"، أو الإنجليزي "البريميرليغ" بعد الإعلان عن نيتهما للعودة مطلع يونيو المقبل.

وقال رئيس اللجنة الطبية: "العالم غير مستعد حالياً لعودة منافسات كرة القدم، أتمنى أن يتغير هذا الواقع قريباً، ولكننا نحتاج إلى مزيد من الصبر".

وأضاف صاحب الـ 74 عاماً: "الوضع الحالي هو الأكثر درامية بالنسبة لنا منذ الحرب العالمية الثانية، وعلينا أن نكون واقعيين، فممارسة الكرة ستكون ممكنة، إذا اصبح التلامس أمراً طبيعياً من جديد".

وشدد الطبيب البلجيكي على ضرورة الانتظار حتى تكون الظروف آمنة، وأشار إلى هذا أن هذا قد يحدث في حالة وجود "برنامج التطعيم المناسب، لمجابهة الفيروس التاجي".

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