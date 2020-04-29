شيخ في الأزهر الشريف يعلق على نجاح محمد صلاح

المصدر: جوني جبور - دبي

قال الشيخ الشحات العزازي، من شيوخ الأزهر الشريف، إن: "النجم المصري ومهاجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مثال يحتذى به، وأنه يجب أن نربي أبناءنا على نموذج محمد صلاح، ونعلم أطفالنا كيف كان مشواره، وكم جد واجتهد وتعب".

جاء ذلك، خلال لقاء أقيم معه في برنامج "نور النبي" الذي يُذاع على قناة "صدى البلد" المصرية، مؤكداً خلاله، أن محمد صلاح اتخذ أول خطوة مع صدق النية، حيث إن الإنسان لا ينجح بنية النجاح، ولا يسعد بنية الإسعاد، ولا ينجز بنية الإنجاز، ما لم يعمل ويجتهد.

وذكر، أن النجم المصري محمد صلاح، المنحدر من مدينة بسيون المصرية، والمولود عام 1992، بات يمثل حالياً قدرة للشباب العربي الطامح إلى بلوغ العالمية، بعد أن ترعرع صلاح في ظل ظروف مادية صعبة اضطرته للتخلي عن حلمه في الدراسة الجامعية، لكنه رفض الاستسلام وسار قدماً نحو تحقيق النجاح الذي بات يشغل اليوم وسائل الإعلام العالمية كافة، في مسيرة كروية، استهلها في نادي المقاولون العرب، قبل الانتقال إلى أوروبا للانضمام إلى فريق بازل السويسري، أكد خلالها موهبته، وقادته ايضاً إلى الانتقال إلى العديد من الأندية الإيطالية والإنجليزية، قبل الاستقرار أخيراً في 2017 مع ليفربول الإنجليزي، حيث تألق في صفوفه خلال موسمه الأول، ونجح في "الريدز" بأن يصبح الهداف التاريخي للنادي، وقيادته الموسم الماضي لإحراز دوري أبطال أوروبا، قبل أن يكملها في الموسم الحالي باعتلاء الدوري الإنجليزي مع بقاء ست جولات يمكن لها إن استكملت في إهداء ليفربول لقبه الأول في "البريميرليغ" منذ 30 عاماً.

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