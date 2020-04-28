مهلة أخيرة لتحديد مصير الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع الدوري الإنجليزي وجميع الدوريات الأوروبية لتحديد الخطط النهائية لاستكمال الموسم الحالي في غضون أربعة أسابيع، حيث طالبهم بوضع خططه حول طريقة إنهاء الموسم الحالي 2019-2020، بعد تعليق المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد 15 مارس الماضي.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خبراً عنن تواصل رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر سيفيرين مع الاتحادات حيث وجه خطابات إلى الدوري الإنجليزي، وجميع الدوريات في جميع أنحاء القارة.

ورغم توقف النشاط منذ منتصف مارس نتيجة لانتشار الفيروس القاتل الذي أودى بحياة أكثر من 20 ألف شخص في المملكة المتحدة، إلا أن رؤساء الدوري الممتاز يحاولون إيجاد طريقة لضمان اكتمال الموسم.

وأظهرت الصحيفة نص الخطاب الموجه من يويفا إلى الأندية الأوروبية، "يجب أن تكون الجمعيات الوطنية أو الدوريات في وضع يمكنها من التواصل مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحلول 25 مايو 2020، وإعادة التشغيل المخطط لمسابقاتها المحلية بما في ذلك تاريخ إعادة التشغيل وشكل المنافسة".

ويرى الاتحاد الأوروبي أن السيناريو المثالي هو استكمال جميع البطولات المحلية حتى تتمكن الأندية من التأهل لمسابقات الاتحاد على أساس الجدارة.

وأنهت الصحيفة موضوعها بأنه تم إخطار الاتحادات المحلية بأنه في حال أن الأحكام الحكومية لن تسمح باستئناف الدورى المحلي لدولة ما فسيتم تحديد أماكن المسابقات في أوروبا على الجدارة الرياضية.

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