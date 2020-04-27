رونالدينو يثير الشفقة: أول ما سأفعله بعد خروجي من السجن "تقبيل أمي"

المصدر: أحمد طارق - دبي

تحدث النجم البرازيلي رونالدينو للمرة الأولى إلى وسائل الإعلام منذ خضوعه للإقامة الجبرية حالياً في باراغواي كاشفاً عن خططه المستقبلية بعد التخلص من الكابوس الذي يعيشه حالياً.



وقال رونالدينيو في تصريحات نشرتها صحيفة لانسي البرازيلية إنه سيتوجه إلى والدته في البرازيل لاحتضناها وتقبيلها فور إطلاق سراحه، مشيراً إلى أنه لم يتخيل أن يكون يوماً ما خلف القضبان.



وأوضح: "أول شيء سأفعله بعد نهاية هذا الكابوس، أن أتوجه إلى والدتي ميغيلينا وأحضنها بقوة، لقد اشتقت إليها جداً.



وأضاف: لم يكن لدي أدنى فكرة عن قضية جوازات السفر المزورة، لقد صعقت أنا وشقيقي عندما عرفنا أن تلك الوثائق لم تكن قانونية، ونوينا التعاون مع القضاء بشكل كامل لتوضيح ذلك.



واعتقلت شرطة باراغواي لاعب برشلونة وميلان السابق مع شقيقه روبرت أسيس دي مورا مطلع مارس الماضي بسبب دخول البلاد بجوازات سفر مزورة.

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