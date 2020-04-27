مورينيو: ميسي وكريستيانو لا يمكن مقارنتهما بالبرازيلي رونالدو

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو عن رأيه الصادم في مستوى كل من الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.



وقال مورينيو لصحيفة ماركا الإسبانية إنه يرى أن أفضل لاعب على الإطلاق، هو البرازيلي رونالدو نازاريو، وليس ميسي أو كريستيانو.



وأضاف: "تمتع كريستيانو وميسي بمسيرة احترافية أطول، وظل الثنائي في القمة لمدة 15 عاماً".



وتابع: "رغم ذلك، إذا كنا نتحدث بدقة عن الموهبة والمهارة، فلا أحد يتفوق على رونالدو نازاريو. عندما كان في برشلونة مع بوبي روبسون، أدركت أنه أفضل لاعب رأيته على الإطلاق".

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