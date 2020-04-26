رسالة خاصة من موهوب ليفربول الجديد إلى محمد صلاح.. “أيها الملك”

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أشاد لاعب ليفربول الصاعد هارفي إليوت بتأثير محمد صلاح على مسيرته في ليفربول حتى الآن، مدعيا أن لديه نموذجًا مثاليًا وهو اللاعب المصري محمد صلاح في موسمه الثالث في أنفيلد الآن وقد فاز بالفعل بالعديد من الجوائز الشخصية الرائعة ومنها أحذية ذهبية في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال.

وفي مقابلة مع موقع ليفربول الإنجليزي سلطت الضوء على مشوار اللاعب الجديد قائلة: “بالنسبة لمراهق مثل إيليوت، محمد صلاح هو اللاعب المثالي الذي يتطلع إليه عندما يكون في ملعب التدريب، بصفته مشجعًا لفريق ليفربول من الطفولة، كان إليوت يراقب عروض صلاح عن كثب حتى خلال فترة وجوده في فولهام”.

وعندما طُلب منه وصف محمد صلاح في مقابلة مع مساعد المدير بيب ليجيندرز على موقع ليفربول الإلكتروني، أشاد إليوت بشدة بزميله في الفريق: "أيها الملك ، أود أن أقول!" قال إليوت ردا على سؤال لوصف اللاعب المصري.

وقال اللاعب: “أسلوبه في اللعب داخل الملعب وخارجه، شخصياً، بالنظر إليه في موقفي، أنا أحبه كثيرًا، محمد صلاح يساعدني حتى خلف الكواليس، من خلال مساعدتي لأكون أفضل ما يمكن أن يكون”.

وأضاف إليوت: “عندما أواجهه في التدريب، أتعلم منه الكثير من الأشياء، حتى في الصالة الرياضية أيضًا، يطلب مني زيادة الأحمال التدريبية، ودفعني لتقديم المزيد، عندما يكون في النادي وحولنا اللاعبين الشباب، له تأثير كبير حقا."

وكان اللاعب الصاعد قد تم التوقيع معه من فولهام الصيف الماضي، بعد أن ظهر لأول مرة في الدوري الممتاز في سن 16 فقط، وقد كان عمره 15 عامًا فقط عندما ظهر لأول مرة في الدوري الممتاز مع ليفربول في مباراتهم ضد شيفيلد يونايتد في يناير.

قبل ذلك ، حصل على عدد قليل من الفرص لإثارة الإعجاب في كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو أمر استحوذ عليه بكلتا يديه.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news