مدرب يهاجم لاعبي الدوري المصري: لا تحتاجوا للأموال للظهور مع رامز جلال

المصدر: أحمد طارق-دبي

انتقد مدرب نادي وادي دجلة، محمد عبد الواحد، ظهور لاعبي كرة القدم المصرية في برنامج المقالب، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان.

وكتب عبد الواحد عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: "بصراحة عيب جداً على كل الفنانين ونجوم الكرة ظهورهم وبهدلتهم في برنامج رامز جلال، علشان شويه فلوس، مع احترامي لكم أنتم مش محتاجين فلوس، سيبو الكلام ده لواحد غلبان ومحتاج للفلوس علشان يعالج بيها حد عزيز عليه، فبيضطر يقبل بالمهانة، مع أني رافض للمبدأ من الأساس بس ده على الأقل هيبقى عنده عذر، لكن أنتو مفيش أي عذر ليكم إنكم تقبلوا بالمهانة والتهزيق".

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