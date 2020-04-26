الأردني التعمري يشارك في حملة «إيقاف سلسلة المرض»

المصدر: عمان - د.ب.أ

شارك نجم كرة القدم الأردني موسى التعمري في الحلقة الجديدة من حملة «إيقاف سلسلة المرض» التي أطلقها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والهادفة لتحقيق التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية العامة وتشجيع الناس على القيام بدورهم في إيقاف انتشار وباء فيروس كورنا (كوفيد-19).

وقال التعمري: «أريد التقدم بالشكر إلى الأطباء والممرضين والعاملين في المجال الاجتماعي، الذين يخاطرون بحياتهم ويقومون بعمل رائع». وأضاف: «أدعو الجميع إلى الالتزام بنصائح وتوصيات منظمة الصحة العالمية وخبراء الصحة، حيث يمكن أن نتوحد من أجل استعادة الحياة الطبيعية».