وجهة جديدة صادمة لزلاتان إبراهيموفيتش مع لاعب الهلال السعودي

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف المرشح لرئاسة نادي فاسكو دي غاما، لويز روبرتو ليفين سيانو، عن نيته في جلب بعض النجوم في حال توليه رئاسة النادي البرازيلي.

وذكرت صحيفة فوتبول إيطاليا أن ليفين تعهد بالتعاقد مع كل من نجم إي سي ميلان، زلاتان إبراهيموفيتش، ومهاجم نادي بريشيا، ماريو بالوتيلي، وصانع ألعاب نادي الهلال السعودي، سباستيان جوفينكو، حال نجح في الفوز بانتخابات رئاسة فاسكو دي غاما.

وقال:"نحن نتفاوض ونحاول بناء فاسكو في أحلامنا، بالوتيلي وإبراهيموفيتش لديهم نفس العامل، وسيكون إبراهيموفيتش مشروعاً أكثر جرأة".

وأضاف: "في الوقت الحالي لا يتعين علينا التفكير في اللاعبين العظماء الذين سيصلون فقط سنجلب لاعبين رائعين".