بالفيديو.. "أفضل مدرب بالعالم" يتحول إلى مزارع

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تحول مدرب توتنهام الانجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو إلى مزارع في زمن انتشار فيروس كورونا، إذ يستغل "السبيشل ون" توقف النشاط الكروي العالمي بقضاء وقته بالحجر الصحي من خلال العمل التطوعي بمزرعة النادي الإنجليزي.

ونشر نادي توتنهام فيديو لموينيو - أحد أفضل المدربين في العالم- عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائل فيها: "مرحبا، خوسيه هنا، هذه هي حديقة المطبخ في مركز التدريب حيث نزرع الفاكهة والخضروات الطازجة لمطعم الفريق الأول".

وأضاف: "الآن يتم نقل هذا الطعام إلى مركز توزيع الطعام الخاص بنا في الاستاد حتى يصل إلى الأشخاص الأكثر احتياجا داخل مجتمعنا، اعتبارا من الأسبوع المقبل سوف أتطوع بوقتي للمساعدة في الحديقة وآخذ هذا الطعام إلى الملعب بينما نكافح هذا الوباء معا..

وختم مورينيو: "آمل أن يكون الجميع على ما يرام، وبالطبع أود أن أشكر جميع أبطال الخطوط الأمامية على العمل الرائع الذي يقومون به لإبقائنا في أمان في هذا الوقت، شكرا جزيلا".

ويثير مورينيو الذي يعتبر نفسه الأفضل "السبيشل ون"، الجدل أينما حل وارتحل بسبب غروره وتعاليه على النجوم اللاعبين وعلى الأغلب لا يستمر في نادٍ واحد لأكثر من موسمين.

A message from the Head Coach...



👏🏻 Jose will be volunteering his time to make weekly deliveries from our Training Centre to the food distribution hub at Tottenham Hotspur Stadium. 💙#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/gfDALFWYxi — Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) April 23, 2020