وفاة حارس مرمى منتخب تونس السابق

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن الاتحاد المنستيري المنافس في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، عن أن حارس مرماه السابق منصف طبقة توفي عن عمر يناهز 76 عاماً.

ونعى الاتحاد المنستيري في صفحته على فيس بوك حارسه السابق وقال: "ببالغ الحسرة والأسى بلغنا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله منصف طبقة الحارس السابق للاتحاد المنستيري والمنتخب التونسي".

ولعب طبقة في صفوف الاتحاد المنستيري ما بين 1963 و1973 قبل أن ينتقل لغريمه النجم الساحلي الذي توج معه بلقب كأس تونس وبطولة كأس المغرب العربي في 1975.

وكان طبقة الحارس الثاني في المنتخب التونسي في الفترة من 1968 إلى 1975 خلف الصادق ساسي (عتوقة).