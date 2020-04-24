بعد سلة الغسيل.. محمد صلاح ينسق زينة رمضان في منزله

المصدر: جوني جبور - دبي

حرص الدولي المصري ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح على مشاركة جمهوره مظاهر شهر رمضان المبارك، بنشره لصورة جديدة على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستغرام"، وهو ينظم الزينة في منزله بمناسبه حلول الشهر الفضيل.

ويحرص النجم المصري، على الدوام، على مشاركة صوره، مع جمهوره الواسع حول العالم، خصوصاً أن الصورة الأخيرة، تأتي بعد ساعات من نشره لصورة على حسابه في "إنستغرام" وهو يحمل سلة غسيل، تاركاً للجمهور التخمين لما تعنيه هذه الصورة، في ظل أنها جاءت غامضة من قبل صلاح بعد أن تكرها من دون وضع أي تعليق عليها.

ويحظى صلاح بشعبية واسعة حول العالم، في ظل تألقه مع ناديه الحالي ليفربول، سواء في الموسم الماضي الذي نجح خلاله مع "الريدز" في انتزاع لقب دوري أبطال أوروبا، أو في الموسم الحالي الذي سجل خلاله الفرعون المصري 16 هدفاً في الدوري الإنجليزي، جعلته يعتلي صدارة قائمة الهدافين في الفريق، بفارق الهدفين عن زميله السينغالي ساديو ماني، كما يحتل صلاح المرتبة الثالثة ضمن قائمة أفضل هدافي البريميرليغ لموسم 2019-2020، بفارق الهدف عن الفرنسي أوباميانغ مهاجم فريق الأرسنال الذي جاء وصيفاً، وخلف جيمي فاردي مهادم ليستر سيتي متصدر قائمة الهدافين برصيد 19 هدف.

كما تواجد محمد صلاح مؤخراً في مكانة متقدمة ضمن قائمة أفضل 100 صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والتي اختارتها شبكة " ESPN" العالمية.