كوستا يفضّل ديبالا على رونالدو

المصدر: تورينو -أ.ف.ب

اعتبر الجناح البرازيلي، دوغلاس كوستا، أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا، هو أفضل لاعب راهناً في فريقه يوفنتوس الإيطالي، الذي يضم أفضل لاعب في العالم خمس مرات، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي حوار مباشر مع متابعيه على موقع «إنستغرام»، قال كوستا: «أفضل لاعب في يوفنتوس هو باولو ديبالا. ثم بالطبع هناك رونالدو». وقبل إصابته بفيروس كورونا المستجد مع شريكته، قدم ديبالا موسماً جيداً مع «السيدة العجوز»، فسجل سبعة أهداف وخمس تمريرات حاسمة في 24 مباراة في «سيري أ»، وثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في سبع مباريات في دوري أبطال أوروبا.

في المقابل، يتصدر رونالدو (35 عاماً) ترتيب هدافي يوفنتوس ضمن الدوري مع 21 هدفاً، ليحتل حامل اللقب صدارة الترتيب أمام لاتسيو، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي بسبب فيروس «كوفيد-19».

وبعد قدوم رونالدو من ريال مدريد، تقلص حجم مشاركات كوستا (29 عاماً)، لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق، في التشكيلة الأساسية.

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