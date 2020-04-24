لوكاكو يعتذر لإنتر ميلان بعد مزاعم «كورونا»

المصدر: روما - أ.ف.ب

اعتذر المهاجم البلجيكي، روميلو لوكاكو، لناديه إنتر ميلان الإيطالي، بعد مزاعمه بأن 23 لاعباً من فريقه من أصل 25 ظهرت عليهم عوارض فيروس كورونا المستجد في يناير الماضي.

ولم تعلن إصابة أي لاعب في صفوف إنتر ميلان بوباء (كوفيد-19)، لكن لوكاكو كشف خلال مقابلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أجرتها معه مقدمة البرامج كات كيرهوفس، زوجه مواطنه دريس مرتنز مهاجم نابولي، أن عدداً كبيراً من لاعبي فريقه عانوا في يناير الماضي عوارض مشابهة لتلك المرافقة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاسيما السعال وارتفاع الحرارة، من دون أن يجزم بإصابتهم بوباء «كوفيد-19».

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