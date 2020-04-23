الكشف عن موقف مفاجىء من اللاعبين لخطة استئناف الدوري الإسباني

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن موقف غير متوقع من اللاعبين في الدوري الإسباني في حال كان هناك قرار رسمي باستئناف المسابقة كما هو متوقع في 9 يونيو المقبل.

وقالت إن رابطة اللاعبين (إي إف إف)، ستعارض هكذا خطة ولن توافق على اللعب في يونيو، بداعي خشية اللاعبين من تعرضهم لفيروس كورونا، بجانب أنهم غير مستعدين للبقاء في عزلة مع أنديتهم بعيدا عن عائلاتهم، كما هي الخطة التي يتم تدارسها حاليا بين رابطة الليغا، والاتحاد الإسباني والسلطات الاسبانية.

وتقضي هذه الخطة باستئناف المسابقة في بداية يونيو، بدون جمهور، وان يتم عزل اللاعبين لفترة معينة بعيدا عن عائلاتهم. وقالت رابطة اللاعبين بحسب الصحيفة إنه "لا أحد حاليا يستطيع أن يضمن اللاعبين 100% عدم إصابتهم بالفيروس، كما أنهم لن يتحملوا الابتعاد عنه عائلاتهم.

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