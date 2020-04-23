محمد صلاح يشارك جمهوره مقاطع مسلسل كوميدي مصري

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشر نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري محمد صلاح على خاصية الستوري في حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" اليوم الخميس، مقاطع فيديو من المسلسل المصري الكوميدي "في ال لا لا لاند" من بطولة الممثل سمير غانم وابنته دنيا.

ويبدو أن صلاح خرج من العزلة التي فرضها فيروس كورونا، وبات يتفاعل مع جمهوره على منصات التواصل خصوصاً في الآونة الأخيرة التي شهدت مشاركة عشاقه صوراً له في الحجر الصحي برهن من خلالها على جاهزيته البدنية بظهوره مفتول العضلات، وقبلها ظهر بتدريبات في صالة اللياقة البدنية، كما نشر صورة له يقرأ كتاباً عن تاريخ مصر القديم.

يذكر أن صلاح يحظى بمتابعة 37.8 مليون متابع على "إنستغرام".