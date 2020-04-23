10 صفقات «مجانية» تاريخية غيّرت مسار لاعــبيـــن وأندية أوروبية كبيرة

المصدر: جوني جبور ■دبي

لعبت القوة المالية لأندية كرة القدم دوراً كبيراً في استقطاب أفضل اللاعبين على مدار تاريخ الكرة، خصوصاً في العقدين الماضيين، ما أسهم في تغيير مسار الساحرة المستديرة، والهيمنة على الألقاب المختلفة، إلا أنه في المقابل كانت هناك صفقات مجانية، انتقل من خلالها لاعبون بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم السابقة، ومع ذلك أسهموا في إحداث تأثير كبير جداً في أنديتهم. وشريحة واسعة من هؤلاء النجوم أعادت اكتشاف ذاتها، من خلال هذه النوعية من الصفقات، ووضعت بصمة واضحة مع أنديتها الجديدة. من أبرزهم هؤلاء النجوم: النجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، وأسطورة الكرة الهولندي رود خوليت.

وترصد «الإمارات اليوم» أبرز 10 صفقات انتقال لاعبين مجانية، غيّرت من ملامح الدوريات الأوروبية، وصنعوا الفارق مع أنديتهم الجديدة.

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